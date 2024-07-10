شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة مصطفى تنضم لسيدات فريق كرة القدم بنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسؤولو نادي الزمالك على توقيع نسمة مصطفى "أحلام دومة"، حارسة مرمى فريق الحجاز السعودي للسيدات، من أجل تعزيز صفوف فريق الكرة النسائية والذي يخوض منافسات، بطولة الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نسمة مصطفى خاضت عدد من التجارب في الأندية المصرية، بداية من نادي الطيران ثم الانتقال لنادي الترام السكندري ومنه إلى شقيقه الأصغر دلفي، قبل خوض رحلة احتراف خارجية بالدوري السعودي.

في سياق مغاير ، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على فتح باب القيد أمام أندية الكرة النسائية في الأول من أغسطس المقبل، لتسجيل القوائم على مرحلتين، على أن تنطلق المسابقات في الشهر التالي مباشرة.

وبدأت الأندية المصرية في الأيام الأخيرة -وفي مقدمتها الأهلي والزمالك- في انشاء فرق للكرة النسائية وفقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي، حيث أجرت بعض الأندية اختيارات لتشكيل فريق، بينما أعلنت فرق أخرى عن أجهزتها الفنية الجديدة.