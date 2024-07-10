شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهبوط يشتعل.. البنك وفاركو يبتعدان والبلدية والمقاولون والداخلية الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات دورى nile في الأسابيع الأخيرة، تغييرات مهمة في منطقة الصراع على الهروب من الهبوط للقسم الثانى في الموسم المقبل، بعدما انتفضت بعض الأندية وتعثر الآخرين.

البنك الأهلى يبتعد عن منطقة الهبوط

نجح فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى في الابتعاد قليلا عن مناطق الهبوط، بعدما تقدم إلى المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة، بعدما كان يعانى من تواجده في منطقة الخطر، إلا أنه حقق 3 انتصارات متتالية دفعت الفريق بعيدا عن الخطر بعد الفوز على المقاولون العرب وبلدية المحلة وأخيرا على زد.

انتفاضة فاركو

انتشل أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، الفريق من مناطق الهبوط بعدما نجح في الفوز على الاتحاد السكندرى والتعادل مع الزمالك وأخيرا الفوز على الداخلية ليتقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط الذى يقبع فيه بلدية المحلة برصيد 23 نقطة.

بلدية المحلة يدخل الدوامة

تراجعت نتائج بلدية المحلة فى الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة المحلية على رغم من العروض القوية التى قدمها، ليدخل فى نفق مظلم وبات يكافح للهروب من دائرة الخطر ودوامة الهبوط، ويحتل بلدية المحلة المركز الـ16 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، حصدها بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 18 مباراة أخرى.

الداخلية يهبط إكلينيكيا

تضاءلت فرص فريق الداخلية فى البقاء بالدورى لموسم جديد، وذلك بعد تراجعه إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الداخلية فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 17 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً آخر.

المقاولون فى مهمة صعبة

يقبع فريق المقاولون العرب بالمركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى برصيد 20 نقطة، غير أن المقاولون ورغم صعوبة مهمته، مازال متمسكاً بأمل البقاء، خاصة أنه أقل فرق القاع خوضاً للمباريات، حيث لعب فريق المقاولون العرب 27 مباراة، فاز خلالها فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 15 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 46 هدفاً آخر.