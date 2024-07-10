شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح أكبر لعبة فردية تمثل مصر فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تعد لعبة السلاح هي أكبر لعبة فردية مصرية تمثل مصر في البعثة التي تستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعدد 16 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين.

وتضع البعثة المصرية خلال الأيام الحالية اللمسات النهائية قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 في نسختها 33، يوم 24 يوليو الجاري وتستمر منافساتها حتى 4 أغسطس المقبل.

وتشارك مصر للمرة 22 في تاريخها في الأولمبياد العالمي، وأول نسخة شاركت فيها مصر في الدورة الأولمبية كانت في أولمبياد ستوكهولم عام 1912.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها باولمبياد باريس بـ149 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا؛ 79 من الرجال و52 من السيدات، في 24 لعبة أولمبية، منهم 4 لعبات جماعية :كرة القدم - كرة اليد - كرة الطائرة بالإضافة الى كرة الطائرة الشاطئية سيدا