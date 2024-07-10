شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة انضمام عطية الله للأهلي مهددة بالفشل.. والبحث عن بدائل أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت صفقة انضمام المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مهددة بالفشل وانسحاب مسئولي القلعة الحمراء من المفاوضات، في ظل مغالاة الجانب الروسي في مطالبه المالية نظير الاستغناء عن ظهيره المغربي.

وفتح الأهلي خط مفاوضات مع سوتشي الروسي لضم عطية الله لتدعيم صفوف الفريق، ولكن رغبة الأهلي اصطدمت بمغالاة النادي الروسي في مطالبه نظير الموافقة على بيع خدمات لاعبه للأهلي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي في البحث عن بدائل أخرى في مركز الجبهة اليسرى لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصفي الحالي، ما بين لاعبين محليين وأجانب.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.