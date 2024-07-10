لجنة التخطيط تبلغ كولر رسميا بفشل انتقال عطية الله

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أبلغت مارسيل كولر رسميا بفشل التعاقد مع المغربي يحي عطية الله.

واضاف شبانة ان هذا القرار جاء بالتنسيق بين محسن صالح ومحمود الخطيب، مؤكدا على أن اسباب لجنة التخطيط كانت للمغالاة المادية لناديه الروسي.

واختتم شبانة قائلا : ان لجنة التحطيط تحاول أيضا الابتعاد عن أي أزمات بعد تأكد عودة علي معلول للملاعب بعد شهرين من الان كما انه على مشارف تجديد تعاقده بفرمان رئيس النادي محمود الخطيب.

في سياق متصل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الاستعانة بطاقم حكام إسباني بقيادة خافيير روخاس لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز ويعاون روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

وفي مواجهة مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.