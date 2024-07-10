جوميز يرفض صفقات الدرجة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة نادي الزمالك كثف مجهوداته للبحث والتعاقد مع نجوم سوبر من دوري الدرجة الثانية.

وأضاف شبانة ان إدارة الأبيض بالفعل حددوا صفقتين وتم وضعهما على طاولة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق

واستكمل شبانة قائلا: المدير الفني البرتغالي رفض تماما اتمام أي صفقات من القسم الثاني، معللا انه لابد من استقطاب لاعبين متتخبات للفريق، لكي يليقو باسم نادي الزمالك والمرحلة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري والمقرر لها غدا الخميس.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.