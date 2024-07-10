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اقتراب استكمال مواجهات الدوري على ستاد القاهرة حتى نهاية المسابقة

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ياسر رشاد - القاهرة - خاطبت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، إدارة ستاد القاهرة لتأجيل موعد أعمال الصيانة ورفع كفاءة المسطح الأخضر ، إلى ما بعد انتهاء مسابقة الدوري والمحدد لها 18 أغسطس المقبل.
 


وأكدت الرابطة على إدارة هيئة الاستاد أن الدوري وصل إلى مراحله التنافسية الأخيرة وسبق أن تم إخطار الاستاد والأندية في بداية الموسم بالمواجهات التي تقام عليه.

وكانت هيئة ستاد القاهرة قد أعلنت غلق الاستاد يوم ٢٦ يوليه الجاري لإجراء عملية الصيانه السنوية. 
وفي مواجهة مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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