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معلومات عن حكم مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري

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خافيير ألبيرولا روخاس

خافيير ألبيرولا روخاس

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تكليف طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الاهلي وبيراميدز في الممتاز.

وتقرر تعيين طاقم تحكيم إسباني لمباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري بقيادة خافيير روخاس، ويعاونه روخاس مواطناه المساعد الأول، بالإضافة إلى ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

معلومات عن الحكم خافيير روخاس

 

وأدار الحكم الإسباني 21 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات.

أدار روخاس، 17 مباراة في موسم 2023-2024، وأشهر البطاقة الصفراء 56 مرة واحتسب 5 ركلات جزاء وحالة طرد وحيدة.

قدّم ، شكوى في الحكم خافيير روخاس، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدرديد، في الموسم المنصرم والتي أنتهت بفوز أتلتيكو 3-1.

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ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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