كولر يحسم مصير كهربا في الاهلي

كشفت تقارير صحفية، أخر تطورات مستقبل اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وطلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل كهربا بنهاية الموسم والتعاقد مع مهاجم محلي جديد.

وكانت العلاقة بين المدرب السويسري وكهربا، قد وصلت إلى طريق مسدود بالأزمة الأخيرة عقب لقاء الأهلي أمام فاركو وخروج اللاعب من مران المستبعدين اعتراضا على عدم مشاركته في المباراة.

وأرسل مارسيل كولر، طلب إلى لجنة تخطيط الكرة في الاهلي، قائمة تضم عدد من المهاجم المحليين، من أجل التعاقد مع لاعب بديلا لكهربا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ أيضًا: الكشف عن نادي ديانج الجديد.. وموقف الاهلي من رحيل رضا سليم

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز الجمعة القادمة، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق من 23 مباراة.