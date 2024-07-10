رسميًا.. ناد سعودي يُعلن تقديم عرض لـ زيزو

أعلن محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وتحدث الخليفة في تصريحات صحفية قائلًا:” نحن مهتمون بضم زيزو لاعب الزمالك الذي يقدم أداءً ومستوى رائعاً مع فريقه”.

وتابع:”نعلم بوجود شرط جزائي في عقده مع الزمالك، وسنتواصل مع مسؤولي نادي الزمالك واللاعب إذا كان هناك رغبة في أن ينضم لنا زيزو في الفترة المقبلة.”

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ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدده مع الزمالك حتى الآن.

وكان مسئولو الزمالك، في وقت سابق، أكدوا على عدم رحيل زيزو عن صفوف الأبيض بأي شكل وأنهم سيجددن معه.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد تعاقده حتى الآن مع النادي رغم تصريحات مسؤولي الزمالك التي تشير إلى رغبة الزمالك في تجديد عقد زيزو.

ويتصدر زيزو، قائمة هدافي الزمالك في الدوري المصري حيث حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 19 مباراة لعبها.