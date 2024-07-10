تعليق الاتحاد المصري على أزمة شهد سعيد

علق وجيه عرام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، على أزمة سفر لاعبة المنتخب شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024، رغم الواقعة الشهيرة لها ومعاقبتها.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلًا واسعًا بسبب ظهور لاعبة منتخب مصر للدراجات شهد سعيد في الصورة التي تم نشرها لممثلو الفراعنة في أولمبياد باريس، على إثر الواقعة الشهيرة.

ومن المقرر أن تبدأ أولمبياد باريس لعام 2024 في الفترة بين 26 من الشهر الجاري، وحتى 11 من شهر أغسطس.

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شهد سعيد كانت لها واقعة شهيرة أثناء إحدى السباقات خلال بطولة الجمهورية التي أقيمت في مصر، عندما قامت بتعمد إصابة اللاعبة جنى عليوة والتي تم تشخصيها باشتباه في ارتجاج في المخ مع كسور في الضلوع.

جاء هذا التصرف من أجل إبعادها عن الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، لتفوز شهد.

وقام اتحاد الدراجات المصري بإصدار قرار بوقف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس، وشطبها واستبعادها من السباق مع توقيع غرامة مالية عليها واستبعادها من المسابقات المحلية لمدة عام.

وقال عرام في تصريحات صحفية: “إذا أخطأت لاعبة في أمر ما، ومنعتها من السفر هل سأعاقب اللاعبة أم سأعاقاب منتخب مصر؟، لا ألتفت إلى الأحقاد لكن نتقي الله في عملنا ومن ثم نتخذ القرار المناسب”.

وأكد أن هناك جلسة ستنتهي بعد ما يقرب من ساعة وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعبة شهد سعيد من خلاله.