استبعاد ثلاثي الاهلي من التشكيل الأساسي أمام بيراميدز

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، اجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي.

ويلتقي الاهلي في المباراة المقبلة بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وينوي كولر استبعاد الثلاثي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر من التشكيلة الأساسية في مواجهة بيراميدز.

اقرأ ايضًا..كولر يحسم مصير كهربا في الاهلي

واستقر المدرب السويسري الدفع بالثلاثي محمد الشناوي ورامي ربيعة وحسين الشحات بدلًا من الثلاثي المستبعد.

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، مع العلم أن الاهلي لديه 4 مباريات مؤجلة.

ومن المقرر أن تنطق مواجهة الاهلي ضد بيراميدز الجمعة المقبلة، على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد نجح في الفوز بالمباراة الماضية، على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ، ضمن منافسات مسابقة الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.