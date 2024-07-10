اخبار الرياضه

استبعاد ثلاثي الاهلي من التشكيل الأساسي أمام بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

النادي الأهلي

النادي الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، اجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي.

ويلتقي الاهلي في المباراة المقبلة بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات مسابقة الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وينوي كولر استبعاد الثلاثي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر من التشكيلة الأساسية في مواجهة بيراميدز.

اقرأ ايضًا..كولر يحسم مصير كهربا في الاهلي

واستقر المدرب السويسري الدفع بالثلاثي محمد الشناوي ورامي ربيعة وحسين الشحات بدلًا من الثلاثي المستبعد.

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، مع العلم أن الاهلي لديه 4 مباريات مؤجلة.

ومن المقرر أن تنطق مواجهة الاهلي ضد بيراميدز الجمعة المقبلة، على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد نجح في الفوز بالمباراة الماضية، على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ، ضمن منافسات مسابقة الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا