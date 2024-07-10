شوبير يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والملعب الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب قطر من استضافة مباراة السوبر الأفريقي، بين فريقي الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي، بينما توج الزمالك ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز في النهائي على نظيره نهضة بركان المغربي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد يعلن غدا موعد مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي والزمالك ومكان المباراة".

أضاف: "الاتحاد الأفريقي أكد أنه لديه عرضا من الشرق الأوسط لاستضافة المباراة، وطلبوا مبلغ 4 ملايين دولار، والعرض اللي وصلهم كان بمبلغ 3 ملايين وده من دولة قطر، وأعتقد أن المبلغ مش هيزيد كتير عن المعروض".

وأتم تصريحاته: "معتقدش المباراة ستقام في مصر على ملعب العاصمة، مثلما طلب الجانب المصري، وسوف تلعب في إحدى الدول العربية وأقربها قطر، لأن السعودية بعد ما تم تقديم طلب، اعتذروا بعدها بدون أسباب واضحة، والملف حاليا في يد موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي".

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