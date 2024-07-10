“اللقاء الأول بسلوت".. صلاح ينضم إلى تدريبات ليفربول استعداداً للموسم الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

انضم الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى تدريبات الريدز التحضيرية استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس" صوراً من عودة صلاح إلي تدريبات الريدز بعد انتهاء عطلته الصيفية، وسط استقبال من الهولندي آرني سلوت المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة الفنية خلفاً للألماني يورجن كلوب.

وأشار النادي أن صلاح سيخضع إلى اختبارات اللياقة اليوم تمهيداً لانضمامه للمشاركة مع زملائه في الفريق.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مشواره في الموسم الجديد من البريميرليج يوم السبت 17 أغسطس المقبل بمواجهة إبيسويتش تاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي.