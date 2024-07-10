"بعد رفض بنزيما لمدرب ميلان".. لوران بلان يقترب من تدريب اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أقترب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان والريان القطري السابق من تولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي.

وبحسب "صحيفة ليكيب" الفرنسية أن إدارة النمور وضعت اللمسات الأخيرة في التعاقد مع بلان لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية إلي أن إدارة العميد تراجعت عن التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، بعد رفض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما له.

وأنهى الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.