"تفوق إنجليزي".. تاريخ مواجهات إنجلترا وهولندا قبل لقائهما في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب هولندا اليوم، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة أمم "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.

وستكون هذه هي المواجهة رقم 32 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 31 مباراة من قبل.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، تفوقاً لصالح المنتخب الإنجليزي، حيث تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق الفوز في 13 مباراة على حساب منتخب هولندا، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات وحضر التعادل في مثلهم.

وسجل لاعبو المنتخب الإنجليزي في مرمى منتخب هولندا 72 هدفاً، وتلقت شباكهم 37 هدفاً.

ويعد النجم الإنجليزي فيفيان وودوارد، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معاً برصيد 13 هدفاً.

وبالحديث عن تاريخ مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، نجد إنهما تواجها معاً في 3 مباريات من قبل بالبطولة، تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراة، وحضر التعادل في المباراة الثالثة.

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