بعد 14 عاما.. رسميا كوتينيو "الأبن الصالح" يعود لنادي طفولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي التعاقد مع فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة قادما من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقبل العودة إلى البرازيل بعد المغادرة في موسم 2009/10، لعب كوتينيو لعدد من الأندية الكبرى، إنترناسيونالي (إيطاليا)، إسبانيول (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، أستون فيلا (إنجلترا)، الدحيل (قطر).

وحصل البرازيل على العديد من الألقاب، الدوري البرازيلي الدرجة الثانية (2009)، كأس العالم تحت 20 سنة (2011)، كأس إيطاليا (2010/2011)، كأس السوبر الإيطالي (2010/11)، كأس الملك (2017/18)، كأس السوبر الإسباني (2018)، الدوري الإسباني (2017/18 و2018/19)، الدوري الألماني (2019-20)، كأس ألمانيا (2019-20)، دوري أبطال أوروبا (2019-20)، وكوبا أمريكا (2019).



الجدير بالذكر أن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي عنون خبر التعاقد مع كوتينيو بـ "الابن الصالح يعود إلى المنزل: فاسكو دا جاما يوافق على التعاقد مع فيليب كوتينيو".

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