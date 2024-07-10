ربما لم ترها من قبل.. 20 صور لـ لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اكتسب لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال، شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، نظرا لموهبته الفذة في كرة القدم والتي ظهرت منذ تصعيده للفريق الأول لكرة القدم للبارسا.

وانتشرت صور نادرة لللاعب الإسباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعود ليامال وهو صغير أثناء فترته مع برشلونة، وبعض الصور الأخرى مع أسرته ووالدته.

الجدير بالذكر أن لامين يامال تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم لنادي برشلونة في موسم 2022/23، وظهر لأول مرة أمام ريال بيتيس يوم 29 أبريل 2023.

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