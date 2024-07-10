ريال مدريد يعلن موعد تقديم كليان مبابي في سانتياجو برنابيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن ريال مدريد الإسباني، موعد تقديم نجمه الفرنسي كليان مبابي لاعباً جديداً في الفريق، بداية من موسم 2024-2025.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق تعاقده مع النجم الفرنسي كليان مبابي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر ريال مدريد بياناً رسميا أكد خلاله تقديم كليان مبابي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأشار النادي في بيانه، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، سيستقبل مبابي في مدينة ريال مدريد الرياضية لتوقيع عقود الانضمام إلى الملكي لمدة 5 سنوات.

ويذكر أن كليان مبابي ودع بطولة أمم أوروبا يورو 2024 رفقة المنتخب الفرنسي، بعد الهزيمة من منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

وسيرتدي كليان مبابي في صفوف ريال مدريد، القميص رقم 9 في الفريق الملكي.

اقرأ أيضًا:

الزمالك: مباراة الأهلي وبيراميدز لا تعنينا

طاقم حكام إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

شوبير يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والملعب الأقرب