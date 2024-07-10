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ريال مدريد يعلن موعد تقديم كليان مبابي في سانتياجو برنابيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني، موعد تقديم نجمه الفرنسي كليان مبابي لاعباً جديداً في الفريق، بداية من موسم 2024-2025.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق تعاقده مع النجم الفرنسي كليان مبابي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر ريال مدريد بياناً رسميا أكد خلاله تقديم كليان مبابي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأشار النادي في بيانه، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، سيستقبل مبابي في مدينة ريال مدريد لتوقيع عقود الانضمام إلى الملكي لمدة 5 سنوات.

ويذكر أن كليان مبابي ودع بطولة أمم أوروبا يورو 2024 رفقة المنتخب الفرنسي، بعد الهزيمة من منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

وسيرتدي كليان مبابي في صفوف ريال مدريد، القميص رقم 9 في الفريق الملكي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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