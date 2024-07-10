شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الشمال القطري مع الأهلي لشراء أحمد قندوسي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار حاليا إلى نادي سيراميكا من الانتقال إلى نادي الشمال القطري، الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع مسئولي القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

ورفع الشمال القطري عرضه المالي إلى 2.2 مليون دولار للحصول على موافقة الأهلي ببيع لاعبه الجزائري، واقتربت المفاوضات من الحسم، حيث يتبقى وضع الرتوش النهائية على الصفقة وقيمة عائد البيع والبنود الخاصة بالمكافآت المالية من جراء نسبة المشاركة وتسجيل الأهداف وتحقيق بطولات مع الفريق القطري.

ولا يمانع الأهلي بيع قندوسي إلى الدوري القطري، لاسيما وأن مارسيل كولر فتح الباب أمام رحيله حال وصول عروض رسمية تخص اللاعب في الصيف الحالي.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.