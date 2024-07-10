شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعود للتدريبات بالعاصمة الإدارية غدا استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن عودة منتخب رجال الفراعنة إلى التدريبات بصالة العاصمة الإدارية غدا الخميس بعد الحصول على راحة اليوم عقب العودة من سلوفينيا وذلك إستعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 .

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا فى الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، بعد التعادل أمام المنتخب السلوفينى، بنتيجة 27-27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-29 السبت .

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا ، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه ، كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.