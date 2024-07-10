شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مودرن سبورت يجهزون لافتة إنسانية لتكريم أحمد رفعت فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

يجهز لاعبو مودرن سبورت، لافتة خاصة لتكريم أحمد رفعت زميلهم الراحل بالفريق، وذلك على هامش مباراة المقاولون العرب، والتي تقرر إقامتها غداً الخميس بالدوري.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة دوري NILe، في التاسعة مساء غداً الخميس.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت إقامة تلك المباراة مساء اليوم الخميس، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق نظراً لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

وتأزم موقف المقاولون العرب بعد تعثر الفريق في مباراته الأخيرة بالتعادل مع إنبي بهدفين لمثلهما، في لقاء الجولة 29 بالدوري المصري، حيث واستقر الفريق فى المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.

بينما ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.