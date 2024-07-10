شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات يناقش مصير شهد سعيد من المشاركة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام جلسة طارئة لبحث مصير شهد سعيد لاعبة المنتخب المتأهلة للدورة الاولمبية، سواء بالمشاركة فى الأولمبياد من عدمه على خلفية ازمتها مع زميلتها جنة عليوة خلال الاشهر الماضية

وكانت شهد سعيد قد اعتدت بالضرب على زميلتها جنة عليوة فى منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وبعد التحقيق تم ايقاف اللاعبة لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه

ويعقد الاتحاد الجلسة الطارئة لحسم مصير شهد سعيد سواء باستمرار تواجدها ضمن البعثة المشاركة في الأولمبياد او تطبيق عقوبة الإيقاف على مشاركتها بالدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن تحسم الساعات المقبلة مصير اللاعبة سواء بالمشاركة من عدمه