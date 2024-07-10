شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبلغ الزمالك بموعد تسليم ملف الراحلين عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

اتفق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مسئولي القلعة البيضاء على تسليمهم ملف الراحلين عن الفريق بمجرد انتهاء الموسم الحالي، والمقرر له 18 من شهر أغسطس المقبل.

وينوى جوميز تسليم مجلس إدارة الزمالك تقرير شامل عن اللاعبين الذين لايحتاجهم الفريق في الموسم المقبل ، فضلاً عن المراكز التي تحتاج إلى التدعيم وعلى رأسها الظهيرين الأيمن والأيسر وقلب الدفاع والهجوم.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز على قيد 5 لاعبين ضمن صفوف الفريق في الموسم المُقبل،حيث أخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء باستقراره على قيد 5 لاعبين من فريق 2003، ضمن صفوف الفريق الأول.

وينوى جوميز قيد كلا من محمود الشناوي حارس المرمى، أحمد رفاعي، حازم أسامة، عبد الرحيم إيشو، ومحمد صلاح،ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بمنح باقي لاعبي فريق 2003 خطابات الاستغناء الخاصة بهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.