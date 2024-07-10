شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس عودة السولية أساسيا لقيادة وسط الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة عمرو السولية للمشاركة أساسيا في مباراة بيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

وشارك السولية بديلا في بداية الشوط الثاني لمباراة طلائع الجيش الماضية وقدم مستوى مميز وأحرز الهدف الأول لفريقه، وحصل على جائزة رجل المباراة.

ويرغب كولر في عودة السولية للمشاركة أساسيا، لفرض السيطرة على منطقة المناورات والتحكم في رتم اللعب وشن هجوم على صفوف الفريق السماوي.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.



فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.



فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.