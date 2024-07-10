الامارات | لاعبان "موندياليان" ضمن التشكيل الجديد في شركة الشارقة لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" إعادة تشكيل شركة كرة القدم برئاسة خالد عيسى المدفع، وناصر سعيد بن عفصان، عبدالعزيز محمد علي، علي ثاني جمعة، حسن أحمد الحمادي، جمال أحمد بوهندي، وإبراهيم خليل الحوسني.

ويلاحظ في التشكيل الجديد ضم بعض اللاعبين السابقين في النادي من بينهم لاعبي المنتخب في مونديال 1990 في إيطاليا، علي ثاني وعبدالعزيز محمد، كما ضم التشكيل أيضا لاعبين سابقين، إضافة إلى جمال بوهندي اللاعب السابق والإداري والمحلل الفني.