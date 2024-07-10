مدرب منتخب كرة الهدف للمكفوفين: فخور بتتويج مصر ببطولة الأهرامات الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد فرحات المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين، عن التتويج ببطولة الأهرامات الثالثة، التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة الأهرامات الدولية بعد الفوز على أوكرانيا، بنتيجة 4/3 في المباراة النهائية بالهدف الذهبي.

وأكد فرحات في تصريحاته عقب التتويج أن بطل إفريقيا فاز على بطل أوروبا في إنجاز مميز لرياضة المكفوفين في مصر، خاصة أن المباراة النهائية، كانت قوية للغاية وشهدت ندية وإثارة كبيرة.

أضاف فرحات أن طعم الفوز بهذه البطولة مختلف تمامًا، خاصة أنها أقيمت على أرض مصر، وشهدت مواجهات قوية من العيار الثقيل بين كبار اللعبة.

تابع فرحات أن المنتخب قدم بطولة قوية وناطح منتخبات كبيرة، كما فاز على بطل أوروبا بكامل قوته، مشددًا أن هذه البطولة تعد تجربة رائعة ومميزة لأنها المحطة النهائية قبل بارالمبياد باريس.

وقدم فرحات الشكر إلى مسئولي الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، واللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على مجهوداتهم في الفترة الأخيرة، من توفير كل سبل الدعم وتذليل كافة العقبات التي تعيق التجهيز والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يذكر أن هذه البطولة هي المحطة الأخيرة في مشوار تجهيز الفراعنة قبل خوض منافسات بارالمبياد باريس 2024، ويتواجد المنتخب المصرى لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 مع الصين – أوكرانيا – اليابان.

وتأهل المنتخب لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضي بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.