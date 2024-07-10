ناقد رياضي : مسؤولو الكرة المصرية يخشون الاعتراف بالمشكلات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن التسريبات أصبحت كثيرة بين الأندية واتحاد الكرة، ولا أحد يريد المواجهة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن كل طرف يريد الدفاع عن مصالحه، والمفروض أن اتحاد الكرة هو صاحب القرار، والجميع كان لديه قناعة بعدم وجود اتفاق بترك إبراهيم عادل ، لكن البيان الصادر أكد على وجود اتفاق خلف الكواليس.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "نعاني من الفشل في كل المنتخبات الوطنية، والمنتخب الاوليمبي هو الأمل الاخير لتحقيق إنجاز، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق إنجاز خلال الأولمبياد، وهي فرصة لا تتكرر، وهو المنتخب الذي نبني عليه للسنوات القادمة.

البيان الصادر يؤكد على وجود اتفاق، وخرجوا للتأكيد على أن اللاعب مصاب، فهل لو سليم سيخرج لمواجهة بيراميدز أمام الاهلي".

وأضاف: "بطولة الاولمبياد ستنطلق خلال أيام، وميكالي لم يخوض المباريات الودية المطلوبة، ولم نواجه سوى كوت ديفوار، وفشلنا في عمل برنامج اعداد للاولمبياد، وأيضا نريد اخراج ابراهيم عادل، كنا نتمنى عدم وجود اي بيان من اتحاد الكرة، والذي جعل صورتهم سيئة".