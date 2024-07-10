ليلى النمر: فوز نيو جيزة بلقب دوري البادل تاريخي والمنافسة غير مسبوقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت ليلى النمر لاعبة نادي نيو جيزة للبادل عن سعادتها بالتتويج بلقب بطولة دوري البادل للسيدات في نسخته الأول والتي أقيمت بنادي وي بادل بالإسكندرية .

وقالت ليلى النمر : الفوز بأول نسخة ستظل مكتوبه في التاريخ والمنافسة كانت قوية والمباريات كانت صعبة علي الجميع وخضنا عدد كبير وغير مسبوق من المواجهات المميزة.

وأوضحت : عدد كبير من اللاعبين دخلوا البادل في الفترة الأخيرة وانعكس ذلك علي المستويات التي ظهر بها اللاعبين خلال بطولة الدوري وبالتأكيد المنافسة ستكون أصعب في السنوات المقبلة.

وأكملت ليلى النمر لاعبة منتخب مصر للبادل : الاتحاد المصري يبذل مجهود كبير لتطوير اللعبة وانتشارها بشكل اكبر بين الشباب ويحاولوا دائما توفير كل الأجواء لتحقيق النجاح.

واختتمت ليلى النمر تصريحاته قائلة : نادي نيو جيزة مهتم باللاعبين بشكل كبير ودائما هناك تدريبات وتطوير لأداء اللاعبين لتحقيق البطولة .