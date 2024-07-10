أشبيلية الأسباني ينشر صورًا للراحل أحمد رفعت بقميص النادي

ياسر رشاد - القاهرة - نشر نادي أشبيلية الأسباني صورًا للراحل أحمد رفعت بقميص النادي في إحدى تدريبات الفريق ترجع إلى عام 2013 ،

معلقًا عليها اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت بقميص أشبيلية في عام 2013 ، أشبيلية ستتذكرك للأبد.





على صعيد متصل ، أصدر وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي ، قرارًا بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، على مركز شباب إبشان، التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

ويأتي ذلك تقديرًا من الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.