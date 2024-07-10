ناقد رياضي : مصر مليئة بالكفاءات .. أين الكوادر الجديدة في إدارة منظومة الكرة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي وليد الحديدي أن مصر مليئة بالكفاءات، والشباب المصري ينجح في الخارج، ولا أحد يهتم بهم هنا، الاتحادين الدولي والافريقي لديهم كفاءات وكوادر مصرية، وحتى في الدوري الانجليزي والالماني هناك أشخاص مصريين يعملون هناك".





وزاد خلال تصريحات إعلامية : "يجب أن يختار اعضاء الجمعية العمومية بشكل صحيح خلال الانتخابات المقبلة، وهم مسئولين عن اختيارهم، ولابد أن يتقدم كفاءات أيضا للانتخابات المقبلة".

وتابع: "الأهلي لم يُدير ملف ديانج بشكل جيد خلال أخر موسمين، لو كان الغرض تسويقه كان يجب بيعه في أفضل مستوى له، وكان من الممكن بيعه بـ5 مليون دولار على أقل تقدير، ومع بداية الموسم الحالي يجلس بديلا، وسمعنا عن عروض اعارة بـ600 الف دولار، اتمنى ان يتم وضع احقية شراء بمبلغ كبير، واعتقد أنه سيتالق في السعودية وسوف يتم بيعه بمبالغ كبيرة، والواضح انه خرج من حسابات كولر".

وأتم: "موضوع رمضان صبحي يتبع هيئة دولية، والمشكلة ليست في تناوله المنشطات لكن في التلاعب الذي حدث في العينة".