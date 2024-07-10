عبدالملك : الأهلي يعلم بوجود اتفاق بين اتحاد الكرة وبيراميدز بشأن إبراهيم عادل

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عيد عبدالملك، نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي كان يعلم بوجود اتفاق بين اتحاد كرة القدم مع بيراميدز لخروج إبراهيم عادل، لكن كان لديهم ثقة في أن أي اتفاقات لن تنفذ مطلقًا، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية هي التي تدير الأمور رغم أن هذا دور اتحاد الكرة الذي يستحق اللوم.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "اتحاد الكرة مجرد صورة واحمد دياب هو من يدير كرة القدم المصرية مؤخرا، والجميع يعلم ذلك، ولم يكن مطلوبا من وزير الرياضة الجلوس في هذه الأمور".

وأضاف: "بيراميدز وافق على ترك إبراهيم عادل، لأنهم كانوا قلقين من حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الاتحاد السكندري ويغيب عن لقاء الأهلي، وقام بمحاولة موازنة الأمور على حسب الاتفاق، وكلام هاني سعيد اليوم كان على حسب هذا الاتفاق".