شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا لتصنيف " كاف " ..إعفاء المصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعفاء النادي المصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، وذلك وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل الكاف.

تقام غدًا الخميس مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية عن الموسم الجديد 2024 – 2025 ، والتي يشارك فيها كل من الأهلي وبيراميدز في دوري الابطال، والزمالك والمصري في الكونفيدرالية.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

الدور التمهيدي للكونفيدرالية يقام خلال الفترة من 18 إلي 25 أغسطس المقبل بمشاركة المصري من مصر.

تذاع قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة الكاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.