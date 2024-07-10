شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عبد الظاهر السقا.. محامي أحمد رفعت ينتقد وكيل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد محمد رشوان محامي ووكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم مودرن سبورت، تصريحات نادر شوقي وكيل اللاعب، بعد دفاع الأخير عن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي السابق لمودرن فيوتشر في أزمة أحمد رفعت.

وقال رشوان عبر صفحته الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فعلا يا نادر عبد الظاهر السقا ملوش دعوة ولا يعرف حاجة عن موضوع رفعت ولا ليه علاقة، حتي بص كده مين اللي ماضي على قطع الإعارة".

وولد السقا في يناير 1974 وقطع رحلة طويلة من الإنجازات مع الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته فى نادى المنصورة ليبدأ رحلته الاحترافية فى العديد من الأندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الأسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة، حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الأساطير.

وتوج عبد الظاهر السقا مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية أعوام 1998 و2006 و2010 فضلا عن التتويج ببطولة كأس مصر موسم 2010 -2011 مع فريق إنبى قبل الاعتزال، كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالى، وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004.

عبد الظاهر السقا عقب الاعتزال عمر مديراً رياضياً بنادي مودرن فيوتشر، ونجح في الموسم الأول مع الجهاز الفني بقيادة علي ماهر واللاعبين، في التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.