شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدراجات لليوم السابع: شهد سعيد تشارك فى الأولمبياد وعقوبة الإيقاف محليا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات أن شهد سعيد لاعبة المنتخب ستشارك فى أولمبياد باريس بشكل طبيعي، حيث أنها تأهلت للبطولة قبل واقعة بطولة الجمهورية بالسويس.

وقال عزام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن شهد سعيد تم توقيع عقوبة الإيقاف عليها لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه على خلفية الأزمة التى وقعت بينها وبين إحدى اللاعبات، وهى أقصى عقوبة يمكن توقيعها على لاعبة وفقا للوائح الاتحاد الدولى للعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد إن عقوبة الإيقاف ليس لها علاقة بالاولمبياد بل إيقاف محلى، كما إن المصلحة العامة وهى مصلحة مصر أهم من المصلحة الخاصة للاعبات، فالإيقاف محلى وليس دولى.

واختتم حديثه انه حال عدم مشاركة اللاعبة فى الأولمبياد وهذا ليس صحيحا فبذلك نكون خسرنا مقعدا فى الدورة الأولمبية.