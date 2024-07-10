شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى اليد على سلطنة عمان 28 - 22 وديا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2008 على نظيره سلطنة عمان بنتيجة 28-22 وديا فى المباراة التى جمعتهما بالمركز الأوليمبى بالمعادى فى إطار معسكر الأخير بالقاهرة .

من ناحية أخرى ، كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن عودة منتخب رجال الفراعنة إلى التدريبات بصالة العاصمة الإدارية غدا الخميس بعد الحصول على راحة اليوم عقب العودة من سلوفينيا وذلك إستعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 .

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا فى الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، بعد التعادل أمام المنتخب السلوفينى، بنتيجة 27-27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-29 السبت .

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.