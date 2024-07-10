إنجلترا ضد هولندا: ماذا يقول تاريخ المواجهات عن نتيجة الليلة؟

الرياص - اسماء السيد - يتواجه المنتخبان الإنجليزي والهولندي مساء اليوم في الليلة الثانية من نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 الذي تستضيفه ألمانيا، بعد فوز إسبانيا على فرنسا أمس بنتيجة 2-1.

وكانت فرنسا المرشحة الثانية للفوز باللقب بحسب عدة محللين، إلا أن خسارتها أعطت فرصة لكل من إنجلترا وهولندا بالمنافسة على اللقب.

وسيلعب الفائز بمباراة اليوم مع إسبانيا في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، وهو ملعب نادي هيرتا برلين يوم الأحد 14 تموز (يوليو) المقبل.

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وسيتواجه المنتخبان الإنجليزي والهولندي اليوم على ملعب نادي بوروسيا دورتموند "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، والذي يتسع لأكثر من 81 ألف و300 شخص.

المنتخب الإنجليزي

Reuters

المدرب: غاريث ساوثغيت (منذ 2016)

قائد الفريق: هاري كين

نتائج يورو 2020(التي أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا): وصيف المنتخب الفائز (إيطاليا)

أبطال يورو: 0 مرات

أكبر الهدافين: هاري كين (65 هدفاً)

عدد أهداف يورو 2024: 9 أهداف

شباك نظيفة خلال يورو 2024: مبارتان من أصل خمسة

اللاعبون الموقوفون في مباراة اليوم: صفر

المنتخب الهولندي

المدرب: رونالد كومان (من 2018 حتى 2020 ثم من العام 2023)

قائد الفريق: فيرجيل فان دايك

نتائج يورو 2020(التي أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا): دور الستة عشر

أبطال يورو: 1988 بفوز هولندا على الاتحاد السوفييتي بنتيجة 2-0

أكبر الهدافين: ميمفيس ديباي (46 هدفاً)

عدد أهداف يورو 2024: 5 أهداف

شباك نظيفة خلال يورو 2024: مبارتان من أصل خمسة

اللاعبون الموقوفون في مباراة اليوم: صفر

المواجهات السابقة

Reuters

تواجه المنتخبان الإنجليزي والهولندي 22 مرة منذ أول لقاء بينهما في عام 1935.

وشملت هذه اللقاءات مواجهتين في بطولة أوروبا لكرة القدم (النسخة السابقة من بطولة أمم أوروبا بنسختها الحالية) وذلك في عامي 1988 و1996 ولقاء واحدا في كأس العالم 1990 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فازت هولندا في سبع من هذه المواجهات، بينما فازت إنجلترا في ست منها، وتعادل المنتخبان في المباريات التسع الباقية.

أما بالنسبة لرصيد كل منتخب من الأهداف خلال هذه المواجهات بينهما، فهو: 29 هدف لهولندا، مقابل 31 لإنجلترا.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها المنتخبان في 6 يونيو/حزيران 2019، حيث فازت هولندا بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي في دوري الأمم الأوروبية.

وبالعودة لبطولة أمم أوروبا (يورو)، يهدف المنتخبان إلى الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخهما.

وتأهلت هولندا إلى نصف نهائي البطولة للمرة السادسة بينما تلعب إنجلترا في نصف النهائي للمرة الرابعة.

ماذا عن ركلات الترجيح؟

PA Media

في جولة سريعة على النتائج التي حققها كل من المنتخبين خلال البطولة هذا العام، لعب كل منهما 5 مباريات، فازت إنجلترا في اثنتين منها، وتعادلت في ثلاث. بينما فازت هولندا في ثلاث منها وتعادلت في واحدة وخسرت في أخرى.

وفي ما يتعلق بالسنوات السابقة، اضطرت هولندا إلى خوض تجربة ركلات الترجيح في 8 مباريات، فازت على خصمها في اثنتين منها فقط.

بينما خاضت إنجلترا هذه التجربة 11 مرة، استطاعت الفوز في 4 مباريات منها.

ولم يسبق أن خاض المنتخبان هذه التجربة سوياً حتى الآن.

إلى ماذا تشير التوقعات؟

رجحت التوقعات قبيل انطلاق مباراة إسبانيا وفرنسا يوم أمس إلى فوز إسبانيا وهو ما حصل فعلاً.

ويحاول كثيرون توقع نتائج المباريات قبل انطلاقها، إما بحسب النتائج السابقة خلال البطولة نفسها، أو بالنظر إلى نتائج الأعوام السابقة أو من خلال تحليل نقاط القوة والضعف لكل فريق.

وفي ما يتعلق بالمواجهة بين إنجلترا وهولندا، أشارت توقعات محرّك البحث غوغل إلى أن إنجلترا تمتلك فرصة للفوز على هولندا بنسبة 36 في المئة، بينما تنخفض هذه النسبة لدى هولندا إلى 30 في المئة. أما فرصة وصول المباراة إلى الوقت الإضافي، فبلغت 34 في المئة.

ومن جهتها، رجحت "أوبتا أناليست" فرص إنجلترا بالفوز على هولندا بنسبة 37.8 في المئة، مقابل 31.6 في المئة لهولندا وهو هامش فرق ضئيل.

وكان من الملفت أيضاً، أن الشركة وضعت فرص وصول المباراة إلى ركلات الترجيح عند 30.6 في المئة، ما يؤكد صعوبة توقع نتيجة مباراة اليوم.