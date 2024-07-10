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الامارات | خورفكان يتعاقد مع خالد جلال وسلطان الشامسي

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع اللاعب خالد جلال قادما من النصر واللاعب سلطان الشامسي قادما من نادي العين، وذلك لتمثيل الفريق الأول للنسور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك في صفقتين قويتين في صفوف اللاعبين المواطنين.

ويلعب خالد جلال 33 عاما في خط الوسط، بينما يلعب سلطان الشامسي 28 عاما في خط الهجوم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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