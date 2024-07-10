الامارات | كليان مبابي في ريال مدريد.. موعد تقديم الصفقة التاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سنوات من المحاولات أعلن نادي ريال مدريد رسميا تفاصيل تقديم لاعبه الجديد، كليان مبابي والذي فشل في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، وهو قائد منتخب فرنسا.

وخسر الديوك أمام إسبانيا بنتيجة 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي، ولم يظهر النجم الإسباني في مستواه خلال البطولة بعد أن قدم أداء متواضع مع الديوك.

وأصبح مبابي متاحاً للتقديم الرسمي أمام الجماهير والإعلام الإسباني كما أفاد البيان الرسمي لنادي ريال مدريد بأن اللاعب سيوقع على عقوده ويظهر بقميص الملكي للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو.

وحدد ريال مدريد توقيت ظهور مبابي لأول مرة في ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة الواحدة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات رفقة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

وسيوقع مبابي على عقود لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد ليستمر مع الملكي حتى 30 يونيو 2029 ويبدأ مغامرة جديدة ومنتظرة في مسيرته الكروية.

وكشف النادي أنه بعد التوقيع الرسمي على العقود، سيكون هناك مؤتمر صحافي أمام الإعلام الإسباني ليتحدث مبابي عن طموحاته خلال السنوات القليلة المقبلة.