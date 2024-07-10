عبد الملك : مشوار ديانج مع الأهلي تأثر بالإصابات .. والأهلي يمتلك بدائل

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عيد عبد الملك لاعب المنتخب الوطني والزمالك الأسبق ، أن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي تأثر بالإصابة التي تعرض لها هذا الموسم، والأهلي يمتلك عدد كبير في وسط الملعب، وقندوسي أيضا خرج للاعارة، ولكن ديانج هو رقم واحد عندما يكون في أفضل فورمة فنية له، والوحيد الذي يختلف عن لاعبي الوسط في الأهلي هو إمام عاشور، لكن الباقي الفروقات قليلة".





وزاد خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "لدينا في غزل المحلة محمد الجزار وبسام وليد وتألقوا مع الفريق بأن الزمالك يريد ضم اللاعبان وهناك صفقة تبادلية، وهذا الكلام غير صحيح، وتم نفي الأمر ولن يرحل أي لاعب سوف يحتاجه الغزل مهما كانت المغريات".

وأشار إلى أن معظم لاعبي الدوري المصري لا يمتلكون روح البطولة، وفي شهر يناير الماضي انضم 21 لاعبا للدوري الممتاز، وسيراميكا ضم زلاكة من الدرجة الثانية بمليون و400 الف جنيه وانضم لبيراميدز مقابل 35 مليون جنيه. وتوقع عبدالملك، أنه قد لا يتم توقيع عقوبات على رمضان صبحي وسوف يتم انهاء الازمة قريبا.