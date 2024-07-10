مران الأهلي استعدادًا لبيراميدز .. محاضرة فنية بقيادة كولر

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الاربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة طلائع الجيش.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، في إطار التحضيرات لمباراة بيراميدز في الدوري.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا في الجيم، على هامش المران الجماعي.

وانتظم بقية اللاعبين في مران بدني وفني تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها فريقان من اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا متنوعًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.