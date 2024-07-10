تشكيل هولندا الرسمي أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تشكيل الطواحين الرسمي في المواجهة المرتقبة أمام نظيره الإنجليزي، في الطريق نحو المحطة الختامية من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حاليًا في ألمانيا.

ولم يجر رونالد كومان تغييرات تذكر على تشكيل الطواحين في موقعة ترويض الأسود الثلاثة، بالاعتماد على ثنائي فيرجيل فان دايك وناثان أكي، في قلب الدفاع، مع إلى جانب الواعد تشافي سيمونز في الوسط، على أن يتولى كودي جاكبو المهام الهجومية.

تشكيل هولندا أمام إنجلترا

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، مالين.

البدلاء: جيرترويدا، دي ليخت، فينالدوم، فيجورست، بيلو، ميكي فان دي فان، فيرمان، بليند، ستيفن بيرجوين، بروبي، ماتسين، زيركزي، فليكين، بيرجوين، جرافنبرج.

ويلتقي الفائز من مواجهة إنجلترا ضد هولندا، في سيجنال إيدونا بارك، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، مع المنتخب الإسباني الذي حجز أول مقعد في المشهد الختامي بعد الفوز الثمين على نظيره فرنسا، أمس الثلاثاء، في موقعة أليانز آرينا بمدينة ميونخ.