نصف نهائي يورو 2024 .. تشكيل إنجلترا في مواجهة هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة هولندا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ، لحساب نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية .





ويمثل المنتخب الإنجليزي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر- مارك جويهي- جون ستونز- كيران تريبيير.

الوسط: كوبي ماينو- جود بيلينجهام- ديكلان رايس.

الهجوم: فيل فودين- هاري كين- بوكايو ساكا.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الإنجليزي أو الهولندي نظيره الإسباني في نهائي البطولة الأحد المقبل ، بعد أن فاز الأخير على فرنسا أمس الثلاثاء بثنائية لهدف.