نصف نهائي يورو 2024 .. تشكيل إنجلترا في مواجهة هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة هولندا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ، لحساب نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية .
ويمثل المنتخب الإنجليزي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
الدفاع: كايل ووكر- مارك جويهي- جون ستونز- كيران تريبيير.
الوسط: كوبي ماينو- جود بيلينجهام- ديكلان رايس.
الهجوم: فيل فودين- هاري كين- بوكايو ساكا.
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الإنجليزي أو الهولندي نظيره الإسباني في نهائي البطولة الأحد المقبل ، بعد أن فاز الأخير على فرنسا أمس الثلاثاء بثنائية لهدف.