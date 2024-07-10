ماينو أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يلعب نصف نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النجم كوبي ماينو أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يشارك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك بعد تواجده ضمن تشكيلة منتخب انجلترا الآن لمواجهة هولندا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي ضد هولندا بعد قليل على ملعب سيغنال ايدونا بارك في نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

ويدخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر - مارك جويهي - جون ستونز - كيران تريبيير.

الوسط: كوبي ماينو - جود بيلينجهام - ديكلان رايس.

الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

ويدخل ماينو مباراة اليوم بعمر 19 عامًا و82 يومًا لصبح أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يلعب نصف نهائي اليورو.