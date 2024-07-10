السباحة بالزعانف يطير إلى صربيا لخوض بطولة العالم للكبار

ياسر رشاد - القاهرة - غادر المنتخب المصري للسباحة بالزعانف إلى صربيا لخوض بطولة العالم في حمامات السباحة للكبار والمقرر إقامتها بمدينة بلجراد خلال الفترة من 10 وحتى 17 يوليو.

وتضم قائمة منتخب مصر 6 سباحين وهم: احمد هشام - طارق حسن - احمد عوض - حسن الدفراوى - مهاب ايهاب - أحمد تامر.

ويقود الفريق المدرب هشام صديق، ويرأس البعثة في البطولة أشرف البكل عضو مجلس الإدارة ويرافقه مجدي ابو عرام عضو مجلس إدارة الاتحاد إداريا، كما يرافق البعثة على نفقته الخاصة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

وصرح كابتن سامح الشاذلي أن المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في حمامات السباحة للكبار ببلجراد تأتي ببعثة صغيرة مكونة في أغلبها من السباحين الناشئين أما باقي لاعبي المنتخب يستعدون بشكل مكثف للبطولة الأهم وهي بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والمقرر إقامتها 24 سبتمبر في مارسيليا بفرنسا.

ويسبق إقامة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار بطولة العالم للماسترز وتشارك مصر فيها ببعثة مكونة من خمس لاعبين.