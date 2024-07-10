الاتحاد السعودي يكثف مفاوضاته لضم موسى ديابي

ياسر رشاد - القاهرة - كثفت إدارة نادي الاتحاد السعودي محاولاتها من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي موسى ديابي لاعب فريق أستون فيلا ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير سانتي أونا في تغريدة له اليوم: " نادي الاتحاد جاد بالفعل وسيفعل كل ما بوسعه للحصول على خدمات اللاعب موسى ديابي ".

وشدد الصحفي على أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا يعد هدفًا أساسيًا لنادي الاتحاد للتوقيع معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك في إطار تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وتسعى إدارة الاتحاد للتعاقد مع عدة صفقات سوبر من العيار الثقيل هذا الصيف لدعم الفريق قوة، على أمل العودة لطريق المنافسة على البطولات المحلية والخارجية عقب تقديم موسم سيء خالي من الألقاب.