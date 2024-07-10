الإصابة تحرم جيراسي من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت الإصابة في حرمان النجم الفرنسي من الأصل الغيني سيرهو جيراسي لاعب رين من الانضمام إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشف نادي بوروسيا دورتموند في بيان رسمي أصدره اليوم أن اللاعب جيراسي يعاني من إصابة والتي عطلت إتمام الصفقة، حيث يحتاج النادي لإجراء المزيد من الفحوصات للاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي في بيانه: "خلال الفحص الطبي لسيرهو جيراسي تبين وجود إصابة تتطلب المزيد من التوضيح، قبل حسم الموقف النهائي والتوقيع الرسمي مع اللاعب ".