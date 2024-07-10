الأمطار تغرق ملعب مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أغرقت الأمطار ملعب سيغنال ايدونا بارك الذي يستضيف مباراة إنجلترا وهولندا بعد قليل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

وأشارت بعض الأنباء إلى أن المباراة قد يتم تأجيلها لبضع دقائق لحين إزالة المياه وتجهيز أرضية الملعب لاستضافة المباراة نظرًا لغزارة الأمطار وصعوبة تحرك اللاعبين على أرضيته.

ويدخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر - مارك جويهي - جون ستونز - كيران تريبيير.

الوسط: كوبي ماينو - جود بيلينجهام - ديكلان رايس.

الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

بينما يدخل منتخب إنجلترا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

الوسط: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، مالين.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخب الفائز في مباراة اليوم إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب الإسباني يوم الأحد المقبل، الذي تأهل على حساب منتخب فرنسا بعد الفوز عليه أمس الثلاثاء بثنائية لهدف.

ماينو أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يلعب نصف نهائي اليورو

أصبح النجم ماينو أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يشارك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك بعد تواجده ضمن تشكيلة منتخب انجلترا الآن لمواجهة هولندا.

ويدخل ماينو مباراة اليوم بعمر 19 عامًا و82 يومًا لصبح أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يلعب نصف نهائي اليورو.