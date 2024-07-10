التشكيل الرسمي لقمة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، ونظيره رونالد كومان مدرب هولندا، تشكيلتي فريقيهما استعدادا للقاء اليوم بينهما، في نصف نهائي أمم أوروبا 2024.

ويواجه منتخب هولندا نظيره إنجلترا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في نصف نهائي يورو 2024.

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وجاء تشكيل إنجلترا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: كايل ووكر- مارك جويهي- جون ستونز- كيران تريبيير

في الوسط: كوبي ماينو- جود بيلينجهام- ديكلان رايس

في الهجوم: فيل فودين- هاري كين- بوكايو ساكا

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: بارت فيربوجين

في الدفاع: دينزيل دوفمريز- ستيفان دي فريج- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي

الوسط: جيردي شوتن- تشافي سيمونز- تيجاني ريندرز

في الهجوم: دونيل مالين- ممفيس ديباي- كودي جاكبو

وسيواجه الفائز من تلك المباراة منتخب إسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.