جوهرة روما يقترب من مزاملة بنزيما في الاتحاد السعودي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، عن أخر التطورات داخل نادي الاتحاد السعودي، فيما يخص فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما كشفه الصحفي جانلويجي لونجاري، عن تطورات جديدة داخل نادي الاتحاد، وفقًا لما يدور داخل الوسط الكروي الإيطالي.

وأكد لونجاري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “أكس”، أن نادي الاتحاد السعودي يبحث عن تدعيم خط الوسط، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الصحفي الإيطالي، الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب فريق روما الإيطالي، هو الخيار المفضل لنادي الاتحاد، في تدعيم خط الوسط، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

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انضم عوار إلى روما الإيطالي عام 2023، قادمًا من فريق ليون الفرنسي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، في صفقة انتقال حر.

الجدير بالذكر أن حسام عوار، خاض مع ذئاب العاصمة في 25 مباراة بجميع المنافسات، بعدد 1171 دقيقة لعب، تمكن فيها من تسجيل 4 أهداف، ولم يصنع أي هدف.